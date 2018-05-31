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ПАСЕ отправит наблюдателей на досрочные выборы в Турции
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ПАСЕ отправит наблюдателей на досрочные выборы в Турции 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на досрочные парламентские и президентские выборы 24 июня в Турции делегацию из 33 наблюдателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Решение об этом принято после завершения поездки в Турцию передовой группы делегатов ассамблеи.
В Анкаре делегаты ПАСЕ пробыли два дня, за которые встретились с представителями местных политических партий, дипломатами и иностранными журналистами, а также сотрудниками неправительственных организаций.
В делегации ПАСЕ подчеркнули, что участие в президентских выборах шести кандидатов обеспечит избирателям «подлинно плюралистичный выбор».
Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, после чего в стране официально вступят в силу поправки о переходе на президентскую форму правления.
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