ПАСЕ отправит наблюдателей на досрочные выборы в Турции

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на досрочные парламентские и президентские выборы 24 июня в Турции делегацию из 33 наблюдателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Решение об этом принято после завершения поездки в Турцию передовой группы делегатов ассамблеи.

Анкаре делегаты ПАСЕ пробыли два дня, за которые встретились с представителями местных политических партий, дипломатами и иностранными журналистами, а также сотрудниками неправительственных организаций.

В делегации ПАСЕ подчеркнули, что участие в президентских выборах шести кандидатов обеспечит избирателям «подлинно плюралистичный выбор».

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, после чего в стране официально вступят в силу поправки о переходе на президентскую форму правления.