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Политолог: негатив в экономике Турции может остаться и после выборов
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Политолог: негатив в экономике Турции может остаться и после выборов 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
На возникновение проблем в экономике Турции влияют как внешние, так и внутренние факторы, заявил Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя заявление министра иностранных дел Турции.
Эльхан Шахиноглу\: в турецкой экономике могут возникнуть сильнейшие проблемы
"После неудачной попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года началась деятельность по разрушению экономики страны. В этом процессе есть роль государств, финансовых структур и процентных лобби. Среди них даже есть мусульманские государства", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу AHaber.
"Сильнейшая инфляция очень негативно влияет на экономику Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что после президентских выборов экономика опять будет развиваться, но это покажет время. Потому что и после президентских выборов могут возникнуть сильнейшие проблемы в экономике", — отметил Шахиноглу.
Подробный комментарий политолога слушайте в аудиофайле.
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