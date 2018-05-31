У Асада есть план

Асад рассказал о планах по освобождению Сирии

"Мы всегда заявляли, что хотим освободить все районы Сирии. Так что для нас было бы немыслимо целенаправленно оставлять какую-то часть территории неподконтрольной правительству. Это очевидно. Идлиб был захвачен террористами при поддержке Турции в 2015-м году — в основном, "Фронтом ан-Нусра (запрещена в РФ — ред.)", — сказал Асад, отвечая на вопрос о целесообразности вывода боевиков в Идлиб.

Президент подчеркнул, что боевики из разных частей Сирии сами принимали решение отправиться в Идлиб.

"Наш план был в том, чтобы, напротив, собрать их в одном, двух, трех районах. Лучше же воевать на двух, трех или четырех направлениях, чем на десяти или даже на 100 с лишним одновременно. В военном отношении это выгоднее. Выбор сделали они, но, с военной точки зрения, для нас так даже лучше", — добавил Асад.