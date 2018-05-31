Почему Иран не готов разорвать ядерное соглашение? 

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф отправился с визитом в Китай с целью убедить одну из держав, подписавших ядерный договор с Ираном, продолжить соблюдение соглашений, несмотря на позицию Вашингтона. Почему же иранцы, вопреки прогнозам и предположениям, не спешат похоронить договор? Потому что иранская ядерная программа рассчитана на долгий срок. Об этом свидетельствуют документы атомного архива, добытые израильским МОССАД и обнародованные премьер-министром Биньямином Нетаньяху несколько недель назад.
Иранская программа включает три направления развития и производства ядерного оружия: обогащение урана, создание ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерные боеголовки. И, наконец, производство ядерного оружия. Программа по обогащению урана почти завершена. Иран умеет это делать и обладает внушительным арсеналом центрифуг. С созданием ракет не все ясно. Предположительно иранцы продолжают создание ядерных боеголовок в секретном месте, поскольку это легко скрыть от посторонних глаз. В этом плане иранская программа запаздывает на несколько лет в сравнении с обогащением урана.
Поразительно, но вопрос создания ракетного потенциала дальнего радиуса действия, способного нести ядерные боеголовки, вообще не упоминается в договоре, подписанном державами. Все, что нужно Ирану для завершения своего ядерного проекта, это начать производить подобные ракеты. И он действительно занят этим. По оценкам экспертов, это может занять пять-шесть лет — как раз к моменту завершения действия подписанного в 2015 году договора.
Обама и прочие «умники» утверждали, что намерены посредством договора «задержать» процесс получения Ираном ядерного оружия. Но фактически это никак не задержало развитие Тегераном его атомного проекта. Зато были сняты экономические санкции, что позволило Ирану вернуть в казну миллиарды долларов.