Почему Иран не готов разорвать ядерное соглашение?

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф отправился с визитом в Китай с целью убедить одну из держав, подписавших ядерный договор с Ираном, продолжить соблюдение соглашений, несмотря на позицию Вашингтона. Почему же иранцы, вопреки прогнозам и предположениям, не спешат похоронить договор? Потому что иранская ядерная программа рассчитана на долгий срок. Об этом свидетельствуют документы атомного архива, добытые израильским МОССАД и обнародованные премьер-министром Биньямином Нетаньяху несколько недель назад.

Иранская программа включает три направления развития и производства ядерного оружия: обогащение урана, создание ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерные боеголовки. И, наконец, производство ядерного оружия. Программа по обогащению урана почти завершена. Иран умеет это делать и обладает внушительным арсеналом центрифуг. С созданием ракет не все ясно. Предположительно иранцы продолжают создание ядерных боеголовок в секретном месте, поскольку это легко скрыть от посторонних глаз. В этом плане иранская программа запаздывает на несколько лет в сравнении с обогащением урана.

Поразительно, но вопрос создания ракетного потенциала дальнего радиуса действия, способного нести ядерные боеголовки, вообще не упоминается в договоре, подписанном державами. Все, что нужно Ирану для завершения своего ядерного проекта, это начать производить подобные ракеты. И он действительно занят этим. По оценкам экспертов, это может занять пять-шесть лет — как раз к моменту завершения действия подписанного в 2015 году договора.