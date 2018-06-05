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Катар отверг угрозы Саудовской Аравии
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Катар отверг угрозы Саудовской Аравии из-за С-400 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани отверг угрозы военных действий со стороны Саудовской Аравии в связи с планами Дохи приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Катарский министр заявил, что угрозы Эр-Рияда нарушают «международное право и все международные нормы», сообщает Al Jazeera.
«Приобретение любой военной техники является суверенным решением (Катара — прим. ВЗГЛЯД), к которому ни одна другая страна не имеет никакого отношения», — заявил Мухаммед Аль Тани.
2 июня король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил о готовности Эр-Рияда начать военную операцию против Катара, если тот закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
В письме саудовского короля выражается глубокая обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он полагает, что С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.
В такой ситуации «королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия», пишет монарх. По информации издания, он попросил Макрона предотвратить продажу С-400 и сохранить стабильность в регионе.
При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках С-400.
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