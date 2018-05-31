Почему СССР хотел вернуть территории, «подаренные» Турции

65 лет назад Советский Союз официально отказался от территориальных претензий к Турции , признав тем самым права Анкары на Карс, Артвин и Ардаган. Эти области в XIX веке относились к России , однако были добровольно переданы Турции властями молодого советского государства по договору о «дружбе и братстве». Впоследствии из-за неоднозначного поведения Анкары во время Второй мировой войны между союзниками возникли разногласия, и Москва решила вернуть свой «подарок». О многовековой истории непростых взаимоотношений двух держав — в материале RT.

Между дружбой и враждой

История тесного политического взаимодействия России и Турции уходит корнями в XV век. В 1475 году османы захватили порты и горные города Крыма , а ещё через три года Крымское ханство, занимавшее помимо степной части полуострова ещё и значительные территории в материковом Северном Причерноморье, попало в вассальную зависимость от Османской империи. Таким образом, Россия и Турция фактически стали соседями.

В конце XV столетия были урегулированы вопросы двусторонних торговых отношений, а в 1513 году султан Селим через специальное посольство заверил, что он готов быть с русским царём в «дружбе и братстве».

Однако через некоторое время отношения стран стали портиться. К России присоединились Казань Астрахань , которые турецкие власти рассматривали как свои будущие владения. А крымские вассалы Турции стали предпринимать грабительские походы на территорию России и Великого княжества Литовского. По оценкам историков, примерно за два с половиной столетия из Восточной Европы было угнано в рабство и продано на невольничьих рынках Крыма более 3 млн славян. При этом до сих пор точно не подсчитано, сколько людей погибло и сколько населённых пунктов было сожжено.

В наиболее масштабных крымских походах принимали участие турецкие янычары. Так, в 1572 году в битве при Молодях русские полки разгромили турецко-татарское войско, шедшее на Москву.

С конца XVI по начало ХХ века между Россией и Турцией произошло в общей сложности 12 полномасштабных войн, которые продолжались порой более десяти лет.

Как правило, поводом для вооружённого конфликта служили попытки турецких султанов захватить земли в Поволжье и Приднепровье, однако по мере своего ослабления Османская империя постепенно отказалась от этих намерений. Вплоть до конца XIX века Турции удалось выиграть у России всего две войны: разбить армию Петра I в плохо продуманном Прутском походе и в союзе с англичанами и французами нанести русским войскам поражение под Севастополем в Крымской войне 1853—1856 годов.

Под давлением России Турция в конце концов забыла о претензиях на Астрахань и Украину , потеряла Азов , Крым, Северное Причерноморье и Бессарабию. Затем она уступила Кавказ, подарив независимость христианским государствам Балкан и западного побережья Чёрного моря.

Номинально Турцию можно считать одной из стран-победительниц в Первой мировой войне. Однако в целом последствия этой кампании для Османской империи были трагическими.

В 1918 году страны Антанты собирались покончить с турецкой государственностью и превратить Малую Азию в плацдарм для наступления на Советскую Россию. Однако возглавивший турецкое национальное движение Мустафа Кемаль Ататюрк отказался выполнять большую часть требований западных держав и взял на себя ответственность за сохранение страны в тех границах, где преобладало турецкое население.

Единственным естественным союзником республиканской Турции в начале 1920-х годов оказалась Советская Россия, не заинтересованная в появлении по соседству мощного британского форпоста. Кемаль Мустафа Ататюрк попросил Ленина о помощи, и тот её предоставил. Хотя ситуация в молодом советском государстве была тяжёлой, Москва направила туркам около 37 тыс. винтовок, 324 пулемёта, 66 орудий, десятки тысяч ящиков с патронами и снарядами и 500 кг золота для выплаты зарплат первым чиновникам и солдатам новой Турции.

Официальное признание и военная помощь со стороны Советской России сделали возможным существование Турецкой Республики. Кроме того, Москва фактически остановила войну между Арменией и Турцией. В 1921 году РСФСР и Турция подписали договор о «дружбе и братстве».

«Навязанные Турции царские договоры были ликвидированы, долги царскому правительству — аннулированы. Турции была передана Карсская область и некоторые другие районы Армении, что с политической точки зрения, конечно, нельзя назвать оправданным шагом», — рассказал в беседе с RT востоковед, кандидат исторических наук Павел Густерин.

Договор официально установил северо-восточную границу Турции, которую вскоре признали и другие советские республики.

Со временем в отношениях Москвы и Анкары наступило охлаждение. В 1925 году Ататюрк запретил все оппозиционные партии, включая коммунистическую, и стал налаживать связи с державами, которые ещё совсем недавно пытались уничтожить его страну. Однако в целом взаимодействие между СССР и Турцией носило добрососедский характер: заключались новые договоры, расширялись культурные связи.

Пограничное состояние

Накануне Второй мировой войны Турция отвергла предложения Третьего Рейха присоединиться к «странам Оси» (нацистскому блоку во главе с Берлином). В 1939 году был подписан британо-франко-турецкий договор о взаимопомощи. Кроме того, Анкара продлила договор о дружбе и сотрудничестве с Москвой.

Однако в 1941 году на фоне успехов Германии и отсутствия у Анкары желания активно выполнять союзнические обязательства по отношению к Великобритании , в Турции начали усиливаться прогерманские настроения. 18 июня 1941 года Турция и Третий Рейх заключили договор о дружбе и ненападении.

Вскоре после вторжения Германии на территорию СССР, Турция объявила частичную мобилизацию и начала переброску войск к границам с Советским Союзом, начались локальные пограничные столкновения. Осенью 1941-го турецкая делегация побывала в Германии и посетила Восточный фронт.

События, разворачивавшиеся под Сталинградом в 1942 году, подтолкнули Турцию к тому, чтобы объявить мобилизацию — в результате численность её армии достигла 1 млн человек. При этом 750 тыс. солдат и офицеров Анкара перебросила на советскую границу. По мнению ряда историков, в случае поражения Красной армии под Сталинградом, Турция планировала вступить в войну на стороне Гитлера.

«Мобилизация и переброска войск была не главной проблемой. Хуже то, что Турция активно продавала немцам стратегическое сырьё, в частности — хромовую руду. Причём британцы обещали, что выкупят все запасы, но Анкара всё равно торговала с Гитлером. Разговоры же о подготовке Турции к прямой агрессии против Советского Союза я считаю некоторым преувеличением. Турки были научены горьким опытом Первой мировой войны. Они решились бы напасть на СССР только в том случае, если бы у нас всё пошло совсем плохо», — рассказал в интервью RT писатель, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Несмотря на поражение нацистов под Сталинградом и мощное давление со стороны Лондона, Турция долго отказывалась вступать в войну с Гитлером. Только в конце лета 1944 года Анкара формально разорвала отношения с Берлином и 23 февраля 1945-го объявила Германии войну, так и не вступив в боевые действия. Однако участником Антигитлеровской коалиции она официально стала.

Территориальный вопрос

Иосиф Сталин был откровенно недоволен позицией Анкары в ходе войны и, как считают некоторые историки, хотел «наказать» Турцию. 19 марта 1945 года советско-турецкий договор о дружбе был денонсирован. Турция начала активные переговоры по заключению нового соглашения и предложила Москве гарантии беспрепятственного пропуска советских войск через свою территорию, однако Сталина эти условия не устроили.

Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов донес в июне до турецкого руководства, что Москва рассчитывает на совместный контроль над проливами между Чёрным и Средиземным морем, а также на «корректировку» договора 1921 года. По расчёту Москвы, Турция должна была вернуть Карсскую область и земли под Ереваном Батуми , входившие в XIX — начале XX века в состав России.

Анкара советские требования отвергла, однако на Потсдамской конференции они были продублированы. В качестве довода в их пользу приводилась необходимость воссоединения армянского народа.

«Вопрос территориальных претензий к Турции не мог всерьёз рассматриваться. Анкара официально присоединилась к Антигитлеровской коалиции, став в 1945 году союзником Москвы. А какие могут быть территориальные претензии к союзнику?» — отметил в беседе с RT профессор МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Дубинин.

Советские требования не поддержали и бывшие союзники СССР. Более того, давление Москвы на Турцию западные лидеры использовали в качестве обоснования антисоветской политики в начале холодной войны. В 1946 году на фоне обострения противоречий с Западом, СССР отказался от эскалации конфликта с Анкарой.

30 мая 1953 года, после смерти Иосифа Сталина, Советский Союз официально отозвал свои территориальные претензии к Турции. Несмотря на это, Анкара одобрила размещение на своей территории американских военных баз.