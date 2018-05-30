Грузинская оппозиция требует отказаться от России

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Грузинская оппозиция потребовала прервать контакты с Россией из-за Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузинская оппозиция призвала прекратить всяческие контакты с Россией из-за того, что якобы Москва виновата в признании Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, для разъяснений в парламент вызван глава МИД Михаил Джанелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат от «Единого национального движения» Саломе Самадашвили назвала «правильным» решение Грузии разорвать дипломатические отношения с Сирией.
«Понятно, что сирийская власть действует по заказу России. Но почему тогда правительство Грузии продолжает контакты с Россией? Ответом на так называемую прагматичную политику Грузии по отношению к России стали действия Сирии. Прагматика в такой политике выгодна только для России, которая шаг за шагом достигает стратегических целей, в том числе аннексируя оккупированные территории (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию) и разрушая «политику непризнания» (так Тбилиси определяет свои действия по недопущению международного признания отколовшихся автономий)», — заявила депутат.
«Продолжая встречи в формате «Карасин-Абашидзе» (заминистра иностранных дел России и спецпред премьера Грузии), мы только получаем в его рамках циничные ответы на убийства наших граждан. Если будем действовать в привычном режиме, то тогда не должны удивляться, что продолжится политика России по проведению собственных интересов, в том числе по разрушению «политики непризнания», — сказала Самадашвили.
Депутат от «Европейской Грузии» Серги Капанадзе заявил, что «уступки по отношению к России, попытки создать новые каналы диалога никоим образом не изменят политику России по отношению к нам».
«Нечего обнадеживаться, что мы сможем урегулировать отношения с Россией, так мы только ухудшаем ситуацию», — сказал он.
Накануне Тбилиси обвинил Москву в том, что из-за ее «манипуляций» Сирия вслед за Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру признала Абхазию и Южную Осетию.
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