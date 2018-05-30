Война в Сирии подтвердила смертоносную мощь «Точки»

Война в Сирии еще раз подтвердила смертоносную мощь ракетной «Точки»

По некоторым данным, первое реальное боевое применение комплексов произошло во время войны между войсками южной и северной частей Йемена в 1994 году.

В ходе продолжающейся в настоящее время на юге Аравийского полуострова гражданской войны "Точки" повстанцев-хуситов нанесли значительный урон силам саудовской коалиции.

Аналогичное оружие было активно задействовано и в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Также во время принуждения к миру режима Саакашвили именно "точечный" удар по грузинскому командному центру сыграл значительную роль в дезорганизации управления войсками.

К сожалению, без ракет такого типа не обошлись и события в Донбассе. Правда, украинские ракетчики из-за низкой квалификации не смогли реализовать потенциал доставшегося им после раздела Советского Союза оборонного наследства. Если в чем они и преуспели, то в атаках на гражданские объекты Донбасса.

Сирии "Точки" стали применять около пяти лет назад. Всего до настоящего времени было запущено несколько десятков ракет, в том числе и более современной модификации "У". В результате террористы понесли существенные потери, а их военной инфраструктуре был нанесен серьезный урон.

Известно, что в восьмидесятые годы САР получила 18 пусковых установок. Их твердотопливные ракеты имеют максимальную дальность в 70 км. При весе в две тонны масса боевой части составляет около 480 кг.

Восемнадцатитонная пусковая установка (6х6) с мотором 300 л.с. развивает до 60 км/ч по шоссе и на 8 км/ч на плаву. Запас хода — 650 км. Экипаж — 3 бойца.

Интересной особенностью сирийских "Точек" является использование дополнительного бронирования. Им защитили часть боевых машин. Возможно, они утратили возможность преодолевать водные преграды вплавь, зато расчеты стали меньше опасаться осколков ручных гранат и пуль автоматического оружия террористов.