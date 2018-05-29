Эксперт: Решение САР по Абхазии и Южной Осетии не найдёт последователей 

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО рассказал НСН, почему эти республики могут так и не обрести полноценный статус государств.
Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией после её признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление замглавы МИД Грузии Давида Дондуа.
Это решение Тбилиси никак не повлияет на взаимоотношения России и Грузии, заявил в эфире НСН политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. Разрыв дипотношений между странами произошёл ещё в 2008 году, поэтому дальше усугублять ситуацию просто некуда.
«России в отношениях с Грузией ждать нечего, всё будет как обычно. Куда уж хуже — дипломатических отношений нет именно по той причине, что Москва признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Спасибо Сирии, которая поддержала эту позицию России, позицию, которую не поддерживают многие наши союзники, которые формально гораздо ближе России, чем САР. В данном случае власти Сирии поступили достойно, пойдя на определённые жертвы», — заметил политолог.
Однако действия Сирийской республики вряд ли станут примером для других дружественных России государств, отметил собеседник НСН.
«Нет, это не будет примером для Белоруссии или Армении. Потому что смысл внешней политики этих стран заключается в лавировании между Россией и Западом. Они, конечно, очень тесно связаны с Россией, но при этом идут на риски, особенно Армения, у которой весь транзит связан с грузинским маршрутом. А Белоруссия всегда, с одной стороны, один из самых близких союзников Москвы, а с другой, она всегда очень внимательно следила за тем, чтобы этот союз не принёс ей какие-нибудь издержки», — напомнил Силаев.
Россия выглядит глуповато. Эксперт о решении САР признать Абхазию
Даже если число стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, вырастет в разы, по мнению политолога, это далеко не гарантирует им действительную позицию независимых государств.
«С течением времени стран, признающих независимость Абхазии и Южной Осетии, будет становится больше. Но другое дело, что это не сильно меняет общее положение. Косово признали множество стран, но от этого оно не стало настоящим государством, во-первых. А во-вторых, не стало государством-членом ООН. Частично признанный — это не признанный», — заключил Силаев.
Ранее в беседе с НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко назвал решение САР «неумным шагом России», которая, по его мнению, оказала давление на сирийского лидера, чтобы способствовать этому шагу.