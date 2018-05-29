Эксперт: Решение САР по Абхазии и Южной Осетии не найдёт последователей

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО рассказал НСН, почему эти республики могут так и не обрести полноценный статус государств.

Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией после её признания независимости Абхазии Южной Осетии . Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление замглавы МИД Грузии Давида Дондуа.

Это решение Тбилиси никак не повлияет на взаимоотношения России и Грузии, заявил в эфире НСН политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев . Разрыв дипотношений между странами произошёл ещё в 2008 году, поэтому дальше усугублять ситуацию просто некуда.

«России в отношениях с Грузией ждать нечего, всё будет как обычно. Куда уж хуже — дипломатических отношений нет именно по той причине, что Москва признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Спасибо Сирии, которая поддержала эту позицию России, позицию, которую не поддерживают многие наши союзники, которые формально гораздо ближе России, чем САР. В данном случае власти Сирии поступили достойно, пойдя на определённые жертвы», — заметил политолог.

Однако действия Сирийской республики вряд ли станут примером для других дружественных России государств, отметил собеседник НСН.

«Нет, это не будет примером для Белоруссии или Армении . Потому что смысл внешней политики этих стран заключается в лавировании между Россией и Западом. Они, конечно, очень тесно связаны с Россией, но при этом идут на риски, особенно Армения, у которой весь транзит связан с грузинским маршрутом. А Белоруссия всегда, с одной стороны, один из самых близких союзников Москвы, а с другой, она всегда очень внимательно следила за тем, чтобы этот союз не принёс ей какие-нибудь издержки», — напомнил Силаев.

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Даже если число стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, вырастет в разы, по мнению политолога, это далеко не гарантирует им действительную позицию независимых государств.

«С течением времени стран, признающих независимость Абхазии и Южной Осетии, будет становится больше. Но другое дело, что это не сильно меняет общее положение. Косово признали множество стран, но от этого оно не стало настоящим государством, во-первых. А во-вторых, не стало государством-членом ООН . Частично признанный — это не признанный», — заключил Силаев.

Ранее в беседе с НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко назвал решение САР «неумным шагом России», которая, по его мнению, оказала давление на сирийского лидера, чтобы способствовать этому шагу.