Пухаев о признании Южной Осетии Сирией: мы на правильном пути

"Это событие является логичным итогом проводимой руководством республики планомерной внешней политики. Оно явственно демонстрирует, что мы на правильном пути и что данный процесс последовательно продолжается. Более того, есть предпосылки, что география стран, признавших независимость Южной Осетии, будет активно расширяться", — подчеркнул Пухаев.

Премьер-министр добавил, что у Южной Осетии широкое поле для взаимодействия и развития взаимоотношений с Сирией. Пухаев также поздравил народ Южной Осетии с этим событием и выразил признательность сирийскому народу за принятое решение.