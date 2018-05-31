Пухаев о признании Южной Осетии Сирией: мы на правильном пути 

ЦХИНВАЛ, 31 мая — Sputnik. Председатель правительства Эрик Пухаев назвал признание Сирией независимости Южной Осетии одним из самых знаковых событий на внешнеполитической арене за последнее время, сообщает пресс-служба исполнительного органа.
"Это событие является логичным итогом проводимой руководством республики планомерной внешней политики. Оно явственно демонстрирует, что мы на правильном пути и что данный процесс последовательно продолжается. Более того, есть предпосылки, что география стран, признавших независимость Южной Осетии, будет активно расширяться", — подчеркнул Пухаев.
Премьер-министр добавил, что у Южной Осетии широкое поле для взаимодействия и развития взаимоотношений с Сирией. Пухаев также поздравил народ Южной Осетии с этим событием и выразил признательность сирийскому народу за принятое решение.