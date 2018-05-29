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ВМС Израиля перехватили палестинское судно
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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

ВМС Израиля перехватили палестинское судно 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военно-морские силы (ВМС) Израиля перехватили палестинское судно, которое вышло из сектора Газа, пытаясь прорвать морскую блокаду региона.
«Четыре катера ВМС Израиля перехватили корабль и буксируют его в сторону Ашдода», — приводит РИА Новости заявление организаторов прорыва блокады.
Отмечается, что судно было арестовано в нескольких километрах от берега патрульными катерами и взято на буксир.
Организаторы акции заявили, что судно следовало на Кипр — на нём находились раненые палестинцы и студенты.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей.
RT на русском: последние новости
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