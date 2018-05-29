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Делегация Южной Осетии может посетить Сирию в июне
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Делегация Южной Осетии может посетить Сирию в июне 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 29 мая — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов может отправиться в Сирийскую Арабскую Республики во главе делегации страны уже в июне текущего года. Об этом РИА Новости рассказал помощник югоосетинского лидера Давид Газзати.
"Визит делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, возможно, состоится уже в июне", — сказал он.
Ранее министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило, что Сирия признала независимость республики. Государства будут стремиться к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействия между двумя государствами на благо их народов.
Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года после военных действий в югоосетинской республике. Вслед за Россией суверенитет республики также признали Никарагуа, Венесуэла и ряд тихоокеанских островных стран.
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