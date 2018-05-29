Делегация Южной Осетии может посетить Сирию в июне 

ЦХИНВАЛ, 29 мая — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов может отправиться в Сирийскую Арабскую Республики во главе делегации страны уже в июне текущего года. Об этом РИА Новости рассказал помощник югоосетинского лидера Давид Газзати.
"Визит делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, возможно, состоится уже в июне", — сказал он.
Ранее министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило, что Сирия признала независимость республики. Государства будут стремиться к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействия между двумя государствами на благо их народов.