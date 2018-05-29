Грузия разрывает дипотношения с Сирией

Ранее сегодня Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, договорившись с двумя частично признанными государствами об установлении дипломатических отношений и открытии посольств. МИД Южной Осетии опубликовал на своем сайте полный текст коммюнике о взаимном признании.

Венесуэлой, Науру, Никарагуа и До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату Тувалу . Дипломатические отношения между Грузией и Сирией были установлены в 1994 году.

Отмечается, что сирийский режим под давлением России принял незаконное решение и проигнорировал международно-правовые обязательства по соблюдению территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ.