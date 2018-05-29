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Грузия разрывает дипотношения с Сирией
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Грузия разрывает дипотношения с Сирией 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте МИД Грузии.
Официальный Тбилиси назвал решение правительства Башара Асада «незаконным», принятым якобы под давлением России, и призвал международное сообщество «дать соответствующую оценку».
Ранее сегодня Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, договорившись с двумя частично признанными государствами об установлении дипломатических отношений и открытии посольств. МИД Южной Осетии опубликовал на своем сайте полный текст коммюнике о взаимном признании.
До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Тувалу. Дипломатические отношения между Грузией и Сирией были установлены в 1994 году.
Отмечается, что сирийский режим под давлением России принял незаконное решение и проигнорировал международно-правовые обязательства по соблюдению территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ.
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