Делегация Южной Осетии может посетить Сирию в июне

"Визит делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, возможно, состоится уже в июне", — сказал он.

Ранее министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило, что Сирия признала независимость республики. Государства будут стремиться к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействия между двумя государствами на благо их народов.