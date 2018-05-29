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Сирия установила дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, признав их суверенитет
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Сирия установила дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, признав их суверенитет 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В обеих республиках скоро появится посольство Сирии.
Независимость Южной Осетии и Абхазии была признана Москвой в 2008 году, после грузино-осетинской войны. Суверенитет республик позже признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату.
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