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Сирия установила дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, признав их суверенитет
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Сирия установила дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, признав их суверенитет
Говорит Москва
2 часа назад
Комментарии
Фото:
Национальная Служба Новостей
В обеих республиках скоро появится посольство
Сирии
.
Независимость
Южной Осетии
и
Абхазии
была признана
Москвой
в 2008 году, после грузино-осетинской войны. Суверенитет республик позже признали
Никарагуа
,
Венесуэла
,
Науру
,
Вануату
.
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