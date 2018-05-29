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Грузия начала процедуру приостановления дипотношений с Сирией
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Грузия начала процедуру приостановления дипотношений с Сирией
Говорит Москва
45 минут назад
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Ранее стало известно, что
Сирия
признала суверенитет
Абхазии
и
Южной Осетии
. С сегодняшнего дня будут налажены дипломатические связи между Сирией и частично признанными республиками.
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