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Грузия начала процедуру приостановления дипотношений с Сирией
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Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем

Грузия начала процедуру приостановления дипотношений с Сирией 

Говорит Москва 45 минут назад
Ранее стало известно, что Сирия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С сегодняшнего дня будут налажены дипломатические связи между Сирией и частично признанными республиками.
Говорит Москва: последние новости
Эрдоган сообщил о скидке в миллиард долларов на российский газ Проект о признании геноцида армян отозван из парламента Израиля Сирия установила дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, признав их суверенитет
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