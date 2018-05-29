Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией

Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск признал независимость Абхазии Южной Осетии . Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Грузии. Тбилиси раскритиковал правительство Башара Асада , назвав его решение «незаконным», и призвал международное сообщество отреагировать. Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией. В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает «общее стремление развивать отношения во всех областях». МИД Южной Осетии заявил о стремлении к «установлению и развитию масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества» с Сирией. Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией Тувалу . Напомним, дипломатические отношения между Грузией и Сирией были установлены в 1994 году.