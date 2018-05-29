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Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией
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Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Грузии.
Тбилиси раскритиковал правительство Башара Асада, назвав его решение «незаконным», и призвал международное сообщество отреагировать.
Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией.
В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает «общее стремление развивать отношения во всех областях». МИД Южной Осетии заявил о стремлении к «установлению и развитию масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества» с Сирией.
До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Тувалу. Напомним, дипломатические отношения между Грузией и Сирией были установлены в 1994 году.
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