Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией 

Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Грузии.
Тбилиси раскритиковал правительство Башара Асада, назвав его решение «незаконным», и призвал международное сообщество отреагировать.
Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией.
В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает «общее стремление развивать отношения во всех областях». МИД Южной Осетии заявил о стремлении к «установлению и развитию масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества» с Сирией.