Жириновский: Волна беженцев накроет южный Кавказ

В ходе Примаковских чтений лидер ЛДПР Владимир Жириновский представил собственный анализ ситуации на ближнем востоке. Он напомнил о своём образовании востоковеда и предостерёг Россию и мир от войны.

По мнению Жириновского, выход США из Иранского соглашения направлен на создание социального взрыва в Иране . Лидер ЛДПР добавил, что Иран — большая, устойчивая страна, экономически удавить её почти нереально, власти смогут справиться. Однако, по мнению политика, возможен социальный взрыв.

«Ближний восток — самая горячая точка. Это многонациональный регион, исповедующий ислам. Сунниты и шииты никогда не смогут договориться. Корейская война, Вьетнам — закончились, с этим регионом такого не будет», — пояснил политик.

Армению и Жириновский добавил, что нестабильность в Иране угрожает России. По его словам, беженцы из Ливии Сирии наполнили Европу. «А куда бежать Иранцам? Только на север, они сметут Грузию Азербайджан , вы будете их встречать в Ростове-на-Дону. Мы же не можем отгородиться стеной, как США хочет от Мексики », — заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что не хочет войны, но уверен в своём прогнозе. Жириновский предложил внимательно присмотреться к дальней перспективе и упрекнул Америку в попытках установить собственный миропорядок и слепой вере в то, что из ядерного пепла воспрянут только США.

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