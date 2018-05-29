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Жириновский: Волна беженцев накроет южный Кавказ
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Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем

Жириновский: Волна беженцев накроет южный Кавказ 

News.ru 2 часа назад
В ходе Примаковских чтений лидер ЛДПР Владимир Жириновский представил собственный анализ ситуации на ближнем востоке. Он напомнил о своём образовании востоковеда и предостерёг Россию и мир от войны.
По мнению Жириновского, выход США из Иранского соглашения направлен на создание социального взрыва в Иране. Лидер ЛДПР добавил, что Иран — большая, устойчивая страна, экономически удавить её почти нереально, власти смогут справиться. Однако, по мнению политика, возможен социальный взрыв.
«Ближний восток — самая горячая точка. Это многонациональный регион, исповедующий ислам. Сунниты и шииты никогда не смогут договориться. Корейская война, Вьетнам — закончились, с этим регионом такого не будет», — пояснил политик.
Жириновский добавил, что нестабильность в Иране угрожает России. По его словам, беженцы из Ливии и Сирии наполнили Европу. «А куда бежать Иранцам? Только на север, они сметут Грузию, Армению и Азербайджан, вы будете их встречать в Ростове-на-Дону. Мы же не можем отгородиться стеной, как США хочет от Мексики», — заявил Жириновский.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что не хочет войны, но уверен в своём прогнозе. Жириновский предложил внимательно присмотреться к дальней перспективе и упрекнул Америку в попытках установить собственный миропорядок и слепой вере в то, что из ядерного пепла воспрянут только США.
Ранее News.ru рассказал о том, как Европа обрекла себя на конфронтацию с РФ.
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