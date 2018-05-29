В Канаде призвали отдать предназначенное Ираку оружие Украине

По словам члена партии Джеймса Безана, это оружие лежит на складах и собирает пыль, «в то время как насилие на Украине привело к новому весеннему наступлению». «Давайте отдадим его в руки людей, которые могут его использовать», — заявил политик. Он добавил, что консерваторы выступают против независимости курдов.

В начале 2017 года Канада сообщила, что начала процесс закупки стрелкового и легкого оружия для курдских бойцов в Ираке. В августе 2014 года Оттава стала отправлять курдам оружие и боеприпасы для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).

Россия неоднократно предостерегала страны от поставок вооружений Украине из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.