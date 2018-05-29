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В Канаде призвали отдать предназначенное Ираку оружие Украине
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В Канаде призвали отдать предназначенное Ираку оружие Украине 

Российская Газета 29 мая 2018
Фото: Российская Газета
Канадскому правительству следует направить Украине оружие, предназначавшееся курдским бойцам в Ираке. С таким призывом выступила оппозиционная Консервативная партия Канады.
По словам члена партии Джеймса Безана, это оружие лежит на складах и собирает пыль, «в то время как насилие на Украине привело к новому весеннему наступлению». «Давайте отдадим его в руки людей, которые могут его использовать», — заявил политик. Он добавил, что консерваторы выступают против независимости курдов.
В начале 2017 года Канада сообщила, что начала процесс закупки стрелкового и легкого оружия для курдских бойцов в Ираке. В августе 2014 года Оттава стала отправлять курдам оружие и боеприпасы для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).
Россия неоднократно предостерегала страны от поставок вооружений Украине из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.
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