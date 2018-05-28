Путин и Эрдоган до выборов в Турции не встретятся, считает посол в России

"Встреча лидеров двух стран в ближайшее время вряд ли состоится, так как у нас выборы… Очень напряжённая предвыборная кампания", — сказал Дириоз на полях церемонии открытия выставки в честь двухсотлетия Института востоковедения РАН

При этом он отметил, что министры иностранных дел и экономики обеих стран поддерживают регулярные контакты.

Посол добавил, что не ожидает никаких протестов в ходе выборов или бойкота со стороны оппозиции. «У нас всё проходит как надо», — заявил Дириоз.

Предыдущая встреча лидеров России и Турции состоялась в начале апреля в Анкаре , где прошел трехсторонний саммит с участием глав РФ, Турции и Ирана