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Путин и Эрдоган до выборов в Турции не встретятся, считает посол в России
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Путин и Эрдоган до выборов в Турции не встретятся, считает посол в России 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча лидеров России и Турции до президентских выборов в Турции вряд ли состоится, заявил посол Турции в РФ Хюсейн Дириоз.
"Встреча лидеров двух стран в ближайшее время вряд ли состоится, так как у нас выборы… Очень напряжённая предвыборная кампания", — сказал Дириоз на полях церемонии открытия выставки в честь двухсотлетия Института востоковедения РАН.
При этом он отметил, что министры иностранных дел и экономики обеих стран поддерживают регулярные контакты.
Посол добавил, что не ожидает никаких протестов в ходе выборов или бойкота со стороны оппозиции. «У нас всё проходит как надо», — заявил Дириоз.
Предыдущая встреча лидеров России и Турции состоялась в начале апреля в Анкаре, где прошел трехсторонний саммит с участием глав РФ, Турции и Ирана.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека. Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.
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