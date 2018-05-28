Израиль передумал признавать геноцид армян

Из парламента Израиля отозвали проект о признании геноцида армян

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн исключил из повестки израильского парламента проект решения о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера.

"Эдельштейн исключил этот вопрос (о признании геноцида армян — ред.), чтобы избежать конфуза, так как не было ясно, поддержит ли это решение большинство", — говорится в сообщении.

По данным издания, Эдельштейн на протяжении многих лет, в том числе на прошлой неделе, неоднократно заявлял, что поддерживает признание геноцида армян.

"Голосование о признании геноцида армян, во время которого Османской империей в Первую мировую войну были убиты 1,5 миллиона армян, было назначено на вторник — после включения этого вопроса в повестку по предложению лидера партии "Мерец" Тамар Зандберг", — отмечается в сообщении.

Зандберг обвинила Эдельштейна в том, что он ставит политику превыше морали.

"Кнессет должен выполнить обещание. Это вопрос исторической справедливости", — цитирует издание слова лидера "Мерец".