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Израиль передумал признавать геноцид армян
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Из парламента Израиля отозвали проект о признании геноцида армян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн исключил из повестки израильского парламента проект решения о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера.
"Эдельштейн исключил этот вопрос (о признании геноцида армян — ред.), чтобы избежать конфуза, так как не было ясно, поддержит ли это решение большинство", — говорится в сообщении.
По данным издания, Эдельштейн на протяжении многих лет, в том числе на прошлой неделе, неоднократно заявлял, что поддерживает признание геноцида армян.
"Голосование о признании геноцида армян, во время которого Османской империей в Первую мировую войну были убиты 1,5 миллиона армян, было назначено на вторник — после включения этого вопроса в повестку по предложению лидера партии "Мерец" Тамар Зандберг", — отмечается в сообщении.
Зандберг обвинила Эдельштейна в том, что он ставит политику превыше морали.
"Кнессет должен выполнить обещание. Это вопрос исторической справедливости", — цитирует издание слова лидера "Мерец".
В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.
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Комментарии5  Ещё 5 источников 
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