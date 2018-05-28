На границе Израиля с сектором Газа сработала тревога

На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали на границе Израиля с сектором Газа, предупреждая местных жителей о возможном ракетном обстреле с территории палестинского анклава. Система была активирована, в частности, в южном Сдероте, 20 тысячам жителей которого предписано укрыться в бомбоубежищах.

"Система тревоги активирована в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев. Обстоятельства проверяются", — сообщила армейская пресс-служба.

Ранее в понедельник израильский танк атаковал наблюдательный пункт боевиков в ответ на попытку нарушения границы двумя палестинцами и обстрел с территории анклава при попытке их задержать.