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На границе Израиля с сектором Газа сработала тревога
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На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
Сирены воздушной тревоги сработали на границе Израиля с сектором Газа, предупреждая местных жителей о возможном ракетном обстреле с территории палестинского анклава. Система была активирована, в частности, в южном Сдероте, 20 тысячам жителей которого предписано укрыться в бомбоубежищах.
"Система тревоги активирована в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев. Обстоятельства проверяются", — сообщила армейская пресс-служба.
Ранее в понедельник израильский танк атаковал наблюдательный пункт боевиков в ответ на попытку нарушения границы двумя палестинцами и обстрел с территории анклава при попытке их задержать.
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