Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 

В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает «общее стремление развивать отношения во всех областях». Президент страны Рауль Хаджимба информировал, что дипмиссии в двух столицах могут быть открыты уже в этом году. Кроме того, абхазский лидер может посетить Сирию до конца 2018 года.
Югоосетинский МИД заявил о стремлении «установления и развития масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества» с Сирией.
До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Тувалу.