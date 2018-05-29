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Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
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Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает «общее стремление развивать отношения во всех областях». Президент страны Рауль Хаджимба информировал, что дипмиссии в двух столицах могут быть открыты уже в этом году. Кроме того, абхазский лидер может посетить Сирию до конца 2018 года.
Югоосетинский МИД заявил о стремлении «установления и развития масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества» с Сирией.
До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Тувалу.
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