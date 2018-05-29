Сирия признала Абхазию и Южную Осетию

В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.

МИД Южной Осетии также опубликовал коммюнике, в котором указывается, что республики «объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств».