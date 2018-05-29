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Сирия признала Абхазию и Южную Осетию
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Сирия признала Абхазию и Южную Осетию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает МИД Сирии.
В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.
МИД Южной Осетии также опубликовал коммюнике, в котором указывается, что республики «объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств».
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств, а также России.
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