Сирия признала Абхазию и Южную Осетию 

Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает МИД Сирии.
В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.
МИД Южной Осетии также опубликовал коммюнике, в котором указывается, что республики «объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств».
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств, а также России.