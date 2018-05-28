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Кто сильнее — Израиль или Иран?
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Кто сильнее — Израиль или Иран? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Пока два военных тяжеловеса Ближнего Востока приближаются к войне, в мире не утихают споры, кто из них обладает преимуществом. Израиль может похвастаться одной из самых эффективных армий в мире, поддерживаемой ядерным арсеналом, но в Иране в 10 раз больше населения и все увеличивающееся количество способов ответить ударом на удар.
Согласно данным, собранным GlobalFirepower.com, общая численность вооруженных сил Ирана составляет 934 тысяч единиц боевых и резервных войск, а общее число израильских войск — 615 тысяч человек. Если учесть всех граждан призывного возраста, преимущество по-прежнему на стороне Ирана, поскольку более половины населения страны — это 84 миллиона способных сражаться человек, по сравнению с 3,6 миллионами в Израиле.
Но, как говорят военные аналитики, в эпоху высокотехнологичной войны и боевых дронов на этом преимущества Ирана заканчиваются.
В обычной наземной войне израильские силы превзойдут Иран с арсеналом свыше 2 тысячи 700 танков и тяжелой артиллерии против сил Тегерана, состоящих из немногим более 1 тысячи 600 единиц тяжелого наземного вооружения. Израиль обладал бы аналогичным преимуществом в воздухе, учитывая, что его воздушный флот насчитывает почти 600 истребителей и ударных вертолетов по сравнению с 500 боевыми самолетами иранских ВВС, которые состоят в основном из учебных вертолетов и грузовых самолетов.
Аналитики говорят, что преимущества Ирана более косвенные. Его армия полагается на своих союзников и умение находить уязвимые места противника. Способность Ирана вести войну чужими силами остается его главным преимуществом.
Обученные иранцами повстанцы-хуситы, шиитская секта, ведущая гражданскую войну против правительства Йемена и его сторонников в Саудовской Аравии, устояли перед лицом превосходящей воздушной и наземной огневой мощи коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В Ливане шиитское движение «Хезболла» уже давно является стратегическим союзником Тегерана и представляет для Израиля гораздо более серьезную опасность, чем 12 лет назад, в ходе непродолжительной пограничной войны.
Израильские чиновники заявляют, что Тегеран способствовал созданию на территории Сирии отрядов численностью в 80 тысяч человек, обученных и вооруженных усилиями Корпуса стражей исламской революции, и отправляет им тяжелые вооружения и материальные средства через так называемый «шиитский полумесяц» — мост, связывающий Иран с Ливаном через Сирию и северный Ирак. Местные сторонники жесткой линии и стратеги настоятельно советуют правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удар по Ирану, пока он не завершил свой проект.
Если между Ираном и Израилем возникнет конфликт, иранские военные командиры могут открыть несколько фронтов против Израиля через своих доверенных лиц в Сирии, Ливане и Ираке.
«Иран вкладывает немало средств в улучшения точности и поражающего действия своих ракет», — говорится в аналитическом отчете Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Тегеран «также стал центром поставок ракет: он снабжает ими своих посредников, включая „Хезболлу“ и режим Асада в Сирии». Не менее 16 ракетных и артиллерийских систем Ирана среднего и дальнего действия уже применяются или находятся в разработке. По оценкам, диапазон одной ракета дальнего действия, разрабатываемой Ираном, «Хоррамшахр», свыше 1 тысячу 200 миль (1 тысяча 900 км) «Хоррамшахр» будет сродни израильской ракете «Иерихон-2», чей предполагаемый диапазон 900 — 2100 миль (1 тысяча 400 — 3 тысячи 400 км).
По словам аналитиков, Иран все еще не готов противостоять Израилю. Власти этого государства, к тому же, были слишком заняты после решения администрации Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года.
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