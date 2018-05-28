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СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
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Российские Су-34 заподозрили в перехвате израильских истребителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 перехватили два израильских истребителя F-16 в небе над Ливаном. Об этом сообщает The Times of Israel.
В Twitter также появилось видео, на котором запечатлены российский и еще один неизвестный самолет.
>> Бомбардировщикам Су-34 добавили возможностей
Как пишет издание, российские самолеты, вероятно, участвовали в военных учениях у берегов Ливана и Сирии, однако были вынуждены вернуться на аэродром из-за плохой погоды. Израильские истребители часто проводят разведывательные миссии в ливанском небе.
Официального подтверждения инцидента пока не поступило ни от одной из сторон.
Российский бомбардировщик заметили в небе над ливанским городом Триполи 27 мая. Предположительно, он нес ракету Х-59МК2, об испытаниях которой сообщалось ранее министерством обороны России.
С начала войны в Сирии в 2015 году между базой Хмеймим и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве появилась горячая линия. Она помогает вооруженным силам двух стран избегать случайных столкновений и других опасных инцидентов при ведении операций в Сирии.
Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям противника.
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