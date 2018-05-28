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Российские Су-34 перехватили над Ливаном
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Российские Су-34 перехватили израильские самолеты над Ливаном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 могли перехватить два истребителя F-16 ВВС Израиля в небе над Ливаном, сообщает The Times of Israel.
В ходе перехвата израильские самолеты изменили курс, передает «Интерфакс». СМИ разместили видео с двумя российскими самолетами в небе над ливанским Триполи, но израильских самолетов в ролике нет.
Россия и Израиль не подтвердили данные о перехвате.
Также сообщается, что истребители ВКС России, вероятно, принимали участие в учениях над Средиземным морем. Российские самолеты якобы были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохих погодных условий.
Военные самолеты России впервые за месяц вошли из Сирии в воздушное пространство Ливана, сообщает Al-Masdar.
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