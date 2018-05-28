Российские Су-34 перехватили над Ливаном

Российские Су-34 перехватили израильские самолеты над Ливаном

В ходе перехвата израильские самолеты изменили курс, передает «Интерфакс» . СМИ разместили видео с двумя российскими самолетами в небе над ливанским Триполи, но израильских самолетов в ролике нет.

Россия и Израиль не подтвердили данные о перехвате.

Также сообщается, что истребители ВКС России, вероятно, принимали участие в учениях над Средиземным морем. Российские самолеты якобы были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохих погодных условий.