Ещё
Турция захотела променять F-35 на Су-57
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция захотела променять F-35 на Су-57 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: ТАСС
В Турции обсуждают покупку российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.
— Такое решение может быть принято, если Соединенные Штаты заблокируют поставки самолетов. Анкара не намерена отказываться от своего права на современные истребители, которые она должна получить в июне, — сообщил газете Yeni Safak неназванный источник в правительстве.
≥≥ Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
Ранее США предупредили Турцию, что могут заблокировать поставки самолетов, если та не откажется от покупки российских комплексов ПВО С-400. В ответ Анкара заявила, что вправе сама выбирать необходимые ей системы вооружений и попросила Москву ускорить поставки. Просьба была удовлетворена — производство зенитных систем по российско-турецкому контракту уже началось, комплексы должны быть переданы Турции летом 2019 года.
— Су-57 вдвое дешевле F-35. К тому же можно купить совершенно "пустые" самолеты, установив на них радар, авионику и вооружение турецкого производства. Американцы же не позволяют вмешиваться в конструкцию F-35, хотя программное обеспечение этих самолетов далеко от совершенства, — продолжил собеседник издания.
Турция планировала приобрести 100 истребителей F-35. Стоимость одного самолета без вооружения около 150 миллионов долларов.
Российская Газета: последние новости
Израиль начал строить стену на пляже у границы с сектором Газа Взрыв произошел на пороховом заводе в Турции Тегеран пригрозил "возобновить ядерную активность"
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Екатеринбург потрясло жестокое убийство42
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои299
Синдром Донбасса накрыл украинцев242
Дагестанец решил наказать «Руки-базуки»6
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах53
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение