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В Газе израильский танк открыл огонь по людям
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В Газе израильский танк открыл огонь по людям 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое палестинцев погибли в результате обстрела башни наблюдения на юге сектора Газа израильским танком (по другим данным — артиллерией). Объект на востоке Рафаха принадлежал военизированным формированиям правящего в Газе движения ХАМАС, передает РИА Новости.
Еще один палестинец в результате израильского обстрела был тяжело ранен. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, военные обстреляли объект ХАМАС после того, как на границе с сектором Газа было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно было заложено палестинскими боевиками, взрывчатка, по данным израильских СМИ, находилась внутри болтореза. Взрывное устройство было подорвано израильским роботом-сапером.
Минувшей ночью примерно в этом же районе израильская авиация атаковала несколько объектов боевиков в ответ на нарушение границы группой палестинцев.
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