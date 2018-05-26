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В дипмиссии оценили ситуацию в южных районах Сирии
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В дипмиссии оценили ситуацию в южных районах Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дамаску, возможно, не придется вести бои с незаконными группировками в южных районах Сирии, существует возможность мирного урегулирования ситуации, в том числе благодаря позиции Иордании, заявил РИА Новости поверенный в делах посольства Сирии в Иордании Айман Аллуш.
"Возможно, сирийскому правительству не придется сражаться на юге. Есть осознание ситуации внутри Сирии, а также позиция Иордании очень значительна и несет в себе положительные сигналы по этому вопросу. Иордания понимает, что в ее интересах, чтобы юг Сирии был спокоен, а не охвачен огнем", — заявил Аллуш.
Он добавил, что в зоне деэскалации, сформированной в 2017 году на юге Сирии по договоренности России, США и Иордании, остается совсем немного группировок.
"Проблема южного региона близится к завершению, есть большой блок внутри этих районов, который хочет примирения и возвращения в рамки государства, группировок совсем немного, они связаны с израильским проектом, получают от него оружие", — заявил дипломат, отметив, что эти группировки "легко победить".
Ранее госдеп США заявил, что предостерегает Дамаск от проведения операций в границах зоны деэскалации на юго-западе Сирии и любых действий, способствующих "разрастанию конфликта".
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