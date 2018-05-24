Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке

Системы ПВО сирийской армии отразили ракетный удар по одному из своих военных аэродромов в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
Ранее в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы.
В четверг агентство сообщило, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.
Коалиция под руководством США опровергла эту информацию.
Военный источник в Москве также сообщил РИА Новости, что информация о якобы нанесении авиаудара коалицией во главе с США по сирийским позициям не соответствует действительности.