В Турции выставили на продажу античный город

Турецкий античный город Баргилия, расположенный в 30 километрах от Бодрума, выставлен на продажу за чуть более, чем восемь миллионов долларов, сообщает АТОР.

На сегодняшний день на территории города, история которого насчитывает две с половиной тысячи лет, сохранились руины амфитеатра, терм, акрополя и заброшенный монастырь. Баргилия находится в частной собственности с 1927 года, и за это время не раз подвергалась набегам "черных" археологов: из-за отсутствия должной охраны в том числе была украдена древняя мозаика.

Один из совладельцев земли, 87-летний Хюсеин Ючпынар, рассказал турецким СМИ, что собственники уже много лет пытаются продать эту землю, поскольку не в состоянии защитить город. Надеясь завершить сделку в скором времени, они недавно снизили стоимость более, чем на один миллион долларов.