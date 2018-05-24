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В Турции выставили на продажу античный город
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В Турции выставили на продажу античный город 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турецкий античный город Баргилия, расположенный в 30 километрах от Бодрума, выставлен на продажу за чуть более, чем восемь миллионов долларов, сообщает АТОР.
На сегодняшний день на территории города, история которого насчитывает две с половиной тысячи лет, сохранились руины амфитеатра, терм, акрополя и заброшенный монастырь. Баргилия находится в частной собственности с 1927 года, и за это время не раз подвергалась набегам "черных" археологов: из-за отсутствия должной охраны в том числе была украдена древняя мозаика.
Один из совладельцев земли, 87-летний Хюсеин Ючпынар, рассказал турецким СМИ, что собственники уже много лет пытаются продать эту землю, поскольку не в состоянии защитить город. Надеясь завершить сделку в скором времени, они недавно снизили стоимость более, чем на один миллион долларов.
Несмотря на то, что земля под городом находится в частной собственности, Баргилия имеет статус "археологического памятника первого класса". Это означает, что здесь нельзя строить отель или какой-то другой туристический объект. Однако, в Турции не исключают, что новый владелец может попробовать изменить статус, чтобы создать в этом месте курорт или парк под открытым небом.
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