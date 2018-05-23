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Парламент Израиля обсудит вопрос о признании геноцида армян
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Парламент Израиля обсудит вопрос о признании геноцида армян 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Израильские парламентарии постановили провести пленарное обсуждение вопроса о признании геноцида армянского народа на фоне обострения отношений с Турцией, сообщила пресс-служба Кнессета.
Решение не встретило возражений со стороны правительства, которое в прошлом старалось блокировать подобные инициативы.
"Непризнание геноцида армян — это моральное пятно на Государстве Израиль, особенно если это происходит в угоду политической коньюнктуре", — заявила автор предложения, лидер левой партии «Мерец» Тамар Зандберг.
За то, чтобы обсудить вопрос всем составом парламента, а не в комиссиях, как бывало до сих пор, проголосовали все 16 присутствовавших в зале депутатов, сообщил Кнессет. Дата дебатов пока не назначена.
Голосование в Кнессете прошло в разгар резкого обострения израильско-турецких отношений со взаимной высылкой послов и генеральных консулов. Причиной дипломатического кризиса стало возмущение, которое вызвала в Анкаре гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.
По данным армянских историков, в Османской империи с 1915 года погибли полтора миллиона армян, было сожжено и разграблено более 60 их городов и 2,5 тысячи сел. Современная Турция отвергает обвинения в свой адрес и остро реагирует на процесс международного признания геноцида.
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