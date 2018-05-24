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Иран сравнил США с котом из «Тома и Джерри»
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Иран сравнил США с котом из «Тома и Джерри» 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: мультфильм «Том и Джерри»
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предрек Соединенным Штатам судьбу вечно проигрывающего кота из мультфильма «Том и Джерри». Его слова передает Bloomberg.
«США прибегают к разным политическим, экономическим, военным и пропагандистским уловкам чтобы нанести ущерб республике. Но все эти попытки проваливаются, — сказал он. — Как знаменитый кот Том, Вашингтон будет вечно проигрывать».
Слова Хаменеи стали реакцией на условия заключения нового соглашения с Ираном, выдвинутые Госдепом.
21 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что США готовы сотрудничать с Тегераном только в случае, если тот прекратит работы по обогащению урана, остановит распространение баллистических ракет и прекратит поддержку террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке.
До этого Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки: он продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций.
В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.
Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.
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