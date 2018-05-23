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Иностранным военным показали новейшую технику российских инженеров
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Боевики ДНР остановили наступление ВСУ
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ

Иностранным военным показали новейшую технику российских инженеров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ведущие страны мира заинтересованы в изучении российского опыта по обезвреживанию фугасов в Сирии. Об этом рассказал начальник инженерных войск Юрий Ставицкий.
В Подмосковье в международном противоминном центре проходит конференция, где иностранным делегациям показывают новейшую российскую технику.
Роботы и другое противоминное оборудование было испытано и хорошо зарекомендовало себя во время обезвреживания взрывчатых веществ в Сирии.
Как говорят саперы, бомбы, найденные там, используются экстремистами по всему миру. И именно поэтому навыки, полученные российскими инженерными подразделениями, универсальны для всех стран.
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