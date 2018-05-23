Иностранным военным показали новейшую технику российских инженеров

Ведущие страны мира заинтересованы в изучении российского опыта по обезвреживанию фугасов в Сирии . Об этом рассказал начальник инженерных войск Юрий Ставицкий

Подмосковье в международном противоминном центре проходит конференция, где иностранным делегациям показывают новейшую российскую технику.

Роботы и другое противоминное оборудование было испытано и хорошо зарекомендовало себя во время обезвреживания взрывчатых веществ в Сирии.

Как говорят саперы, бомбы, найденные там, используются экстремистами по всему миру. И именно поэтому навыки, полученные российскими инженерными подразделениями, универсальны для всех стран.