Россия помогла раненной в Сирии украинке

В 1999 году уроженка Одессы вышла замуж за сирийского студента-фармацевта, а четыре года спустя переехала вместе с ним в Алеппо и родила троих детей.

Сначала в Арабской республике украинка лишь растила детей, однако после начала войны стала работать в консульстве своей родины, помогая людям покидать опасные места. В 2015-м Украина закрыла консульство, а Баракят устроилась в частную школу учителем изобразительных искусств, русского языка и балета.

Кроме того, Ирина занималась тем, что переводила русским военным слова местных жителей и наоборот, а также помогала им с распределением гуманитарной помощи.

Однако в июне 2016-го в дом, в котором женщина вместе с детьми навещала родителей мужа, попал газовый баллон, запущенный террористами. Баракят прикрыла собой сына и дочь, но не смогла помочь свекру и свекрови, которые погибли. По словам Ирины, ей взрыв сломал два пальца, ребра, таз и ногу.

«Нога была змейкой сложена на мне», — рассказала она.

Ногу женщине ампутировали сразу. После операции она провела в коме пять дней, а затем была переведена в реанимацию. В этот момент подруги Баракят попросили помочь ей посольство Украины, однако там этого сделать не сумели. Получилось это у сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, которые обеспечили Ирине лечение в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова.

В России врачи сохранили женщине вторую ногу, которая также пострадала, и сделали для нее протезы кисти и ноги.