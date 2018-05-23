Ещё
Россия помогла раненной в Сирии украинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия помогла раненной в Сирии украинке 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Раненная в Сирии украинка второй год лечится в Санкт-Петебурге и хочет остаться жить в России. Историю 37-летней Ирины Баракят рассказал RT.
В 1999 году уроженка Одессы вышла замуж за сирийского студента-фармацевта, а четыре года спустя переехала вместе с ним в Алеппо и родила троих детей.
Сначала в Арабской республике украинка лишь растила детей, однако после начала войны стала работать в консульстве своей родины, помогая людям покидать опасные места. В 2015-м Украина закрыла консульство, а Баракят устроилась в частную школу учителем изобразительных искусств, русского языка и балета.
Кроме того, Ирина занималась тем, что переводила русским военным слова местных жителей и наоборот, а также помогала им с распределением гуманитарной помощи.
Однако в июне 2016-го в дом, в котором женщина вместе с детьми навещала родителей мужа, попал газовый баллон, запущенный террористами. Баракят прикрыла собой сына и дочь, но не смогла помочь свекру и свекрови, которые погибли. По словам Ирины, ей взрыв сломал два пальца, ребра, таз и ногу.
«Нога была змейкой сложена на мне», — рассказала она.
Ногу женщине ампутировали сразу. После операции она провела в коме пять дней, а затем была переведена в реанимацию. В этот момент подруги Баракят попросили помочь ей посольство Украины, однако там этого сделать не сумели. Получилось это у сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, которые обеспечили Ирине лечение в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова.
В России врачи сохранили женщине вторую ногу, которая также пострадала, и сделали для нее протезы кисти и ноги.
В Санкт-Петербурге Баракят живет между больничной палатой и квартирой друга. Сейчас Ирина хочет получить российское гражданство и обосноваться в Северной столице вместе с мужем и детьми, так как Петербург напоминает ей родную Одессу.
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева305
Появились подробности кровавого убийства на Кубани572
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой68
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума54
Больного раком Караченцова госпитализировали10
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение