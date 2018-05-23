Канада ждет объяснений от Израиля по поводу ранения канадца при беспорядках в Газе

"Я дал ясно понять премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху, что если где-то канадский гражданин будет подстрелен иностранным военным снайпером, то у нас будут очень серьезные вопросы. Так что мы ожидаем хороших ответов", — цитирует его газета The Globe and Mail. Трюдо также добавил, что обсуждал этот инцидент с израильским премьером на прошлой неделе в ходе телефонного разговора.

В минувшую среду Трюдо заявил, что Оттава обеспокоена насилием в секторе Газа и призывает к независимому расследованию случившегося. Он также тогда сообщил, что в ходе столкновений пострадал гражданин Канады — доктор Тарек Лубани, «который оказался среди раненых безоружных людей». По информации премьера, Лубани находился в 25 метрах от протестующих палестинцев и был одет в зеленый хирургический халат, но в итоге получил пулевые ранения обеих ног, предположительно, от выстрелов израильского снайпера.