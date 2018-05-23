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Канада ждет объяснений от Израиля по поводу ранения канадца при беспорядках в Газе
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Канада ждет объяснений от Израиля по поводу ранения канадца при беспорядках в Газе 

ТАСС 16 часов назад
ОТТАВА, 23 мая. /ТАСС/. Канада ожидает получить от Израиля объяснения в связи с ранением канадского гражданина во время беспорядков в секторе Газа на прошлой неделе. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Я дал ясно понять премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху, что если где-то канадский гражданин будет подстрелен иностранным военным снайпером, то у нас будут очень серьезные вопросы. Так что мы ожидаем хороших ответов", — цитирует его газета The Globe and Mail. Трюдо также добавил, что обсуждал этот инцидент с израильским премьером на прошлой неделе в ходе телефонного разговора.
В минувшую среду Трюдо заявил, что Оттава обеспокоена насилием в секторе Газа и призывает к независимому расследованию случившегося. Он также тогда сообщил, что в ходе столкновений пострадал гражданин Канады — доктор Тарек Лубани, «который оказался среди раненых безоружных людей». По информации премьера, Лубани находился в 25 метрах от протестующих палестинцев и был одет в зеленый хирургический халат, но в итоге получил пулевые ранения обеих ног, предположительно, от выстрелов израильского снайпера.
14 мая на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. В результате столкновений, которые в гораздо меньших масштабах продолжились во вторник, погибли более 60 жителей прибрежного анклава, около трех тысяч получили ранения.
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