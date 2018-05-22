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В Иране объяснили заявления Помпео «нервозностью США»
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СБ Ирана объяснил заявления Помпео «нервозностью США» из-за поражений ИГ* 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани объяснил заявления госсекретаря США Майка Помпео "нервозностью Вашингтона" из-за поражений ИГ*, передает агентство ISNA.
Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять на Тегеран "беспрецедентное финансовое давление". Помпео, в частности, потребовал от Ирана вывести свои силы с территории Сирии.
"Мир признает, что Иран сыграл эффективную роль, будучи ключевым действующим лицом, предотвратив разрастание ИГ* в Ираке, Сирии, Ливане и даже в Европе. Нервозность США и союзников этой страны, создавших и главным образом поддерживавших терроризм, и окончательная неудача на этом поле вполне понятны", — приводит агентство слова Шамхани.
В Тегеране неоднократно заявляли о законности пребывания военных советников в Сирии, подчеркивая, что это делается по запросу официального Дамаска.
* Террористическая группировка, запрещена в России.
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