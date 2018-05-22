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США следует отказаться от угроз в адрес Тегерана
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Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная

Вице-президент Ирана: США следует отказаться от угроз в адрес Тегерана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Borna_Mir
Вашингтону следует отказаться от угроз в адрес Тегерана и говорить учтиво, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ответ на сделанные накануне заявления госсекретаря США Майка Помпео.
"Госсекретарь Трампа будто вернулся на 40 лет назад… Правительство Трампа, как и его предшественники, вынуждены принять реальность, при которой Иран, которому подспорьем служит его история и цивилизация, является великой страной и нацией на Ближнем Востоке, и с ее народом должно говорить учтивым и благоразумным языком, а не угрозами", — написал Джахангири в Twitter.
Госсекретарь США Майк Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять на Тегеран "беспрецедентное финансовое давление".
МИД Ирана прокомментировал заявления Помпео, назвав их "ничтожными, несостоятельными, оскорбительными", и охарактеризовал эти слова как вмешательство в дела Ирана. Ведомство сообщило, что Иран как член ООН, оставляет за собой право на законные действия в связи с этими заявлениями и угрозами.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
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