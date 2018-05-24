Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» будут приняты на вооружение в 2018 году в инженерные войска

По результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения, отметил начальник инженерных войск.

Робототехнические комплексы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

«В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Сфера», работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году», — рассказал он.

По результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения, отметил Ставицкий. «В частности многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — уточнил начальник инженерных войск.

Всего в 2017 году на вооружение были приняты 18 современных средств для военных инженеров.