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Армия Сирии завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске
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Армия Сирии завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Освобождение территории от боевиков происходит с использованием авиации, танков и мотострелковых подразделений.
Правительственная армия Сирии завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске от боевиков террористической организации ИГ* (запрещена в России). Об этом сообщает российский центр по примирению в Сирии.
Отмечается, что освобождение территории от боевиков происходит с использованием авиации, танков и мотострелковых подразделений.
Ранее были освобождены от боевиков территории Восточной Гуты и Восточного Калямуна.
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