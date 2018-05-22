Армия Сирии завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске

Освобождение территории от боевиков происходит с использованием авиации, танков и мотострелковых подразделений.

Правительственная армия Сирии завершает освобождение района Мухайям аль-Ярмук в Дамаске от боевиков террористической организации ИГ* (запрещена в России ). Об этом сообщает российский центр по примирению в Сирии.

Отмечается, что освобождение территории от боевиков происходит с использованием авиации, танков и мотострелковых подразделений.

Ранее были освобождены от боевиков территории Восточной Гуты и Восточного Калямуна.