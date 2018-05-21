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ОАЭ сочли требования США к Ирану «закономерными»
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ОАЭ назвали требования США к Ирану «закономерным результатом» его политики 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: AP Photo / Kamran Jebreili
ОАЭ считают "закономерным результатом иранской политики многих лет" выдвинутые США требования, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.
Госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.
"Жесткая стратегия, о которой объявил госсекретарь США Майк Помпео — закономерный результат политики Ирана на протяжении многих лет", — написал Гаргаш в понедельник в Twitter.
По его словам, нынешний американский подход к Ирану отличается "точностью".
Гаргаш также заявил, что "объединение усилий — верный путь дать понять Ирану бесполезность его притязаний".
Как отметил госминистр ОАЭ, после заключения с Ираном ядерной сделки его вмешательство в дела арабских стран стало "беспрецедентным". "Регион устал от вмешательства Ирана в дела других стран и неуважение суверенитета, теперь ему показали, что такое поведение больше не будет приниматься ", — добавил Гаргаш.
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