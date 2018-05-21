ОАЭ сочли требования США к Ирану «закономерными»

ОАЭ назвали требования США к Ирану «закономерным результатом» его политики

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном . Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.

"Жесткая стратегия, о которой объявил госсекретарь США Майк Помпео — закономерный результат политики Ирана на протяжении многих лет", — написал Гаргаш в понедельник в Twitter.

По его словам, нынешний американский подход к Ирану отличается "точностью".

Гаргаш также заявил, что "объединение усилий — верный путь дать понять Ирану бесполезность его притязаний".

Как отметил госминистр ОАЭ, после заключения с Ираном ядерной сделки его вмешательство в дела арабских стран стало "беспрецедентным". "Регион устал от вмешательства Ирана в дела других стран и неуважение суверенитета, теперь ему показали, что такое поведение больше не будет приниматься ", — добавил Гаргаш.