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Рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник
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Рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный беспилотник приближался c наступлением тёмного времени суток в понедельник к российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил представитель базы.
"Двадцать первого мая c наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что "штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена".
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", — отметил представитель российской авиабазы "Хмеймим".
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