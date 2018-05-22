Помпео заявил, что Иран может «легко выполнить» требования США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран может "легко выполнить" ранее изложенные требования США.

Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять на Тегеран "беспрецедентное финансовое давление". Помпео, в частности, потребовал от Ирана вывести свои силы с территории Сирии

По словам Помпео, то, что США попросили сделать от Ирана, "легко выполнить".

МИД Ирана прокомментировал заявления Помпео, назвав их "ничтожными, несостоятельными, оскорбительными", и охарактеризовал эти слова как вмешательство в дела Ирана. Ведомство сообщило, что Иран как член ООН , оставляет за собой право на законные действия в связи с этими заявлениями и угрозами.