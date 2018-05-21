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Состояние Аббаса оценили как стабильное
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Состояние Аббаса стабильное, он продолжает работать в больнице 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Состояние главы Палестины Махмуда Аббаса стабильное, он продолжает работать в больнице в Рамаллахе, передает палестинское агентство САФА со ссылкой на заявление генерального секретаря Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Орейката.
Ранее израильская радиостанция "Кан" сообщила, что Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе. Член Центрального совета ООП Валид аль-Авад сообщил, что лично беседовал с 83-летним лидером в клинике, и назвал его самочувствие "хорошим". Аббас рассчитывал в понедельник выписаться из больницы.
  • "Секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Орейкат заявил, что здоровье президента Махмуда Аббаса в порядке и он продолжает работать, даже находясь в больнице", — сообщает агентство.
По данным агентства, Орейкат посетил Аббаса в понедельник и представил ему текст иска, который министр иностранных дел Палестины подаст в Международный уголовный суд (МУК) против "преступлений Израиля".
Участившиеся госпитализации палестинского лидера регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.
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