Состояние Аббаса оценили как стабильное

"Секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Орейкат заявил, что здоровье президента Махмуда Аббаса в порядке и он продолжает работать, даже находясь в больнице", — сообщает агентство.

Ранее израильская радиостанция "Кан" сообщила, что Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе. Член Центрального совета ООП Валид аль-Авад сообщил, что лично беседовал с 83-летним лидером в клинике, и назвал его самочувствие "хорошим". Аббас рассчитывал в понедельник выписаться из больницы.