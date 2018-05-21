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Испания намерена выделить Палестине миллион евро
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Испания намерена выделить Палестине 1,2 миллиона евро 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Испанское правительство окажет финансовую помощь Палестине в размере 1,2 миллиона евро, следует из сообщения МИД Испании.
Первая часть денег — 600 тысяч евро — будет перечислена в Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Вторая часть — еще 600 тысяч — будет направлена на помощь Палестине через Красный Крест.
"Немедленный гуманитарный ответ, запрошенный Объединенными Нациями, направлен на улучшение оказания срочной медицинской помощи, в особенности в связи с нехваткой медикаментов и одноразового медицинского оборудования (маски, перчатки, шприцы и т.д.)", — поясняется в сообщении МИД Испании.
По оценке замофициального представителя генсека ООН Фархана Хака, необходимая палестинскому народу помощь составляет 539,7 миллиона долларов — включая Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим. Причем 75% этой суммы необходимо направить в Сектора Газа.
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