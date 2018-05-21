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США готовы ввести санкции по Ирану против всех
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Помпео: США готовы ввести санкции по Ирану против всех, включая партнеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
США готовы к реализации санкций по Ирану против всех, включая партнеров, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы признаем, что наложенные нами санкции и продолжающееся давление на иранский режим будут создавать финансовые и экономические трудности для наших друзей… Мы хотим услышать их опасения — но мы будем привлекать к ответственности тех, кто занимается запрещенным бизнесом с Ираном. На протяжении последующих недель мы будем посылать команды специалистов в страны по всему миру, чтобы обсудить последствия наложенных нами санкций и выслушать (других)", — заявил Помпео, выступая в Вашингтоне.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее заявила о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и о введении санкций против Тегерана и против тех, кто ведет бизнес с этой страной.
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