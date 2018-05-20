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Франция разместила артиллерию в Сирии
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Франция разместила артиллерию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Спецназ Франции разместил на границе Сирии с Ираком шесть батарей артиллерии в рамках поддержки курдских «Отрядов народной самообороны», сообщили турецкие СМИ.
По данным источников, батареи размещены к северу от селения Багуз. Уже проведены учебные стрельбы, сообщает Anadolu.
В последнее время французские военные наращивают присутствие в районах Мюнбич, Хасеке, Айн Иса и Ракка, которые удерживаются курдами при поддержке США, пишет агентство.
Ранее на этой неделе сообщалось, что в Сирии задержали французских снайперов, которые направлялись для поддержки курдов из «Сирийских демократических сил».
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