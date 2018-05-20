Франция разместила артиллерию в Сирии

Спецназ Франции разместил на границе Сирии Ираком шесть батарей артиллерии в рамках поддержки курдских «Отрядов народной самообороны», сообщили турецкие СМИ.

По данным источников, батареи размещены к северу от селения Багуз. Уже проведены учебные стрельбы, сообщает Anadolu.

В последнее время французские военные наращивают присутствие в районах Мюнбич, Хасеке, Айн Иса и Ракка, которые удерживаются курдами при поддержке США , пишет агентство.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Сирии задержали французских снайперов, которые направлялись для поддержки курдов из «Сирийских демократических сил».