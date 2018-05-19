СМИ: саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету

По его данным, воздушная цель была сбита в небе над районом Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, расположенном неподалеку от границы с Йеменом. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами, не раз их целью становилась и столица королевства, однако ПВО удавалось сбивать все вражеские цели. 25 марта саудовские средства воздушной защиты перехватили семь запущенных мятежниками ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом . В результате падения обломков одной из них погиб египтянин и двое получили ранения.

Вслед за этим королевство вновь обвинило Тегеран в незаконных поставках ракетных и других вооружений хуситам и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на эти угрозы. Иран отверг все обвинения, назвав заявления саудовской стороны «безответственными и больше похожими на призывы к войне».

Катар, Кувейт и Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Этот массированный ракетный обстрел был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн ОАЭ . К ней также присоединились Египет

За минувшие два месяца хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.