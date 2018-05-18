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На пермском аэродроме загорелся Миг-31
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На пермском аэродроме загорелся Миг-31 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Боекомплекта на порту самолета не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.
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